В России выявили минимум новых случаев коронавируса с октября

Вадим Карасев

Фото: Артем Краснов / «Коммерсантъ»

В России за последние сутки выявили 11 198 новых случаев коронавируса в 85 регионах, общее число заражений достигло 4 212 100. Об этом оперативный штаб сообщил в своем Telegram-канале в четверг, 25 февраля.

11 198новых случаев COVID-19выявили в России за последние сутки

Это — минимум с 7 октября, когда в стране зарегистрировали 11 115 заражений.

Больше всего заражений зафиксировано в Москве (1406), Санкт-Петербурге (911) и Московской области (495). Меньше всего — в Ненецком (2) и Чукотском (1) автономных округах, и в Республике Алтай (1).

За сутки зарегистрировано 446 летальных исходов, с начала пандемии умерли 84 876 человек.

Суточный показатель выздоровлений составил 16 102, общий — 3 767 664.