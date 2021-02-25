В России за сутки умерли 446 пациентов с коронавирусом

Вадим Карасев

Фото: Софья Сандурская / РИА Новости

За последние сутки в России скончались 446 пациентов с коронавирусом. Всего за время пандемии в стране умерли 84 876 зараженных. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции в своем Telegram-канале в четверг, 25 февраля.

Также за прошедший день по всей России выявлено 11 198 случаев инфицирования. С начала пандемии вирус обнаружен у 4 212 100 жителей.

От коронавируса за весь период уже поправились 3 767 664 человека, в том числе 16 102 — за последние 24 часа.