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ВЦИОМ: более 10% россиян могут проголосовать за справороссов на выборах

ВЦИОМ: более 10% россиян могут проголосовать за справороссов на выборах

Более 10% россиян, принявших участие в исследовании ВЦИОМ, заявили, что на предстоящих выборах могут проголосовать за объединенную партию "Справедливая Россия — за правду", сообщил руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил Мамонов в ходе круглого стола ЭИСИ "Справедливая Россия — за правду": как лидеры новой политической силы поведут партию ко второму месту на выборах?".

По его словам, к этой цифре "надо относиться спокойно".

"Ключевой вопрос — сколько россиян сегодня декларируют в той или иной степени готовность проголосовать за эту партию. Мы несколько недель назад говорили о цифре 10%, а сейчас этот показатель составляет 11%. Это скорее авансовая оценка, потому что мы задавали этот вопрос после того, как проинформировали [респондента] об объединительных процессах. Когда мы будем смотреть общий рейтинг партий, эта цифра, скорее всего, не сохранится, она будет колебаться", — уточнил Мамонов.

Представитель ВЦИОМ отметил, что в общей сложности около 33% респондентов заявили, что слышали об объединении партий. Самые информированные респонденты — россияне старше 60 лет, меньше всего об объединении знают граждане страны от 18 до 24 лет, подчеркнул Мамонов.

Новая партия имеет шанс привлечь тех россиян, которые до этого не ходили на выборы, уверен профессор Финансового университета при Правительстве России Олег Матвейчев. Он отметил, что региональным партийным отделениям нужно избежать "борьбы за список". 

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По материалам: uposters.ru
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