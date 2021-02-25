"Волонтеры Победы" в День защитника Отечества поблагодарили более 7 тыс. ветеранов

Вадим Карасев

Активисты движения "Волонтеры Победы" в День защитника Отечества поблагодарили более 7 тыс. ветеранов Великой Отечественной войны и оказали им помощь в личных и бытовых вопросах.

В Саратовской области волонтеры навестили Колчина Петра Дмитриевича и Красильникова Леонида Петровича. Ветераны поделились воспоминаниями, своим жизненным опытом и показали фотографии и вырезки из газет военных лет. А в Вологодской области активисты поздравили героев и исполнили для них задорные песни под гармошку.

"Спасибо, очень приятно внимание и поздравления молодежи. Я встретил войну, когда только закончил 10 классов. После сообщения о том, что нужно быть готовым к обороне, не испугался. Рассуждал так: я же не один, вся страна встанет на защиту Родины. Хорошо, что вы помните о нас, о нашем подвиге. В свою очередь хочу пожелать ребятам хорошей и плодотворной учебы. Мы, ветераны, рады, что вы живете в спокойное время и стремитесь к лучшему", — отметил ветеран.

Кроме того, добровольцы передали ветеранам более 10 тыс. "писем Победы", которые люди по всей стране писали героям в рамках одноименного проекта.

Волонтеры также посетили могилы героев и помогли ветеранам возложить цветы к воинским захоронениям и братским могилам в рамках акции "Защитим память героев". К данной инициативе "Волонтеров Победы", "Единой России", "Молодой гвардии" и волонтерской роты "Боевого братства" присоединились и простые граждане из разных городов страны.