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Врачи серьезно опасаются за здоровье Бориса Щербакова

Врачи серьезно опасаются за здоровье Бориса Щербакова

Сегодня стало известно, что артист заразился коронавирусом. 71-летний Борис Щербаков находится дома на самоизоляции, но медики серьезно опасается за его здоровье, ведь актер входит в группу риска.


На днях артист почувствовал недомогание, сдал анализ на ковид, который в итоге пришел положительным. С женой Щербакова Татьяной Бронзовой и их сыном Василием все в порядке. Несмотря на это, члены семьи Бориса Васильевича сидят дома.

Напомним, Борис Щербаков и его супруга живут в браке более 40 лет. За это время в этой паре случалось всякое. Как-то актер даже признался, что был уличен в неверности, но ему все же удалось сохранить семью.

«Что такое жизнь человека в масштабах Вселенной? Это миг, короткий и очень яркий период. А вы меня спрашивается про какую-то миллиардную долю секунды. Это все было мимолетно, не имело значения. Таня — вот моя жизнь. Она и наш сын», — говорил он.

Шоу-бизнес

По материалам: starhit.ru
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