За месяц Украина нарастила долг на полмиллиарда

Анастасия Иванова

. В январе государственный долг Украины увеличился почти на $500 млн и составил $90,74 млрд., сообщает Минфин Украины.

В декабре 2020 года госдолг страны вырос на $6,01 млрд, до $90,26 млрд.

Газета "Известия" напоминает, что 13 февраля миссия Международного валютного фонда (МВФ) закончила работу на Украине без результата, отметив, что для завершения пересмотра программы стране необходимо достичь большего прогресса.

Киев может получить от фонда. В будущем году властям страны предстоит возвратить еще $2,4 млрд.сообщило о том, что Зеленский оправдался "некоторыми вещами" за невыполнение требований МВФ.