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Жириновский сравнил Навального с Лениным и Троцким

Жириновский сравнил Навального с Лениным и ТроцкимВладимир ЖириновскийФото: Максим Блинов / РИА Новости

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский сравнил учредителя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) Алексея Навального с Владимиром Лениным и Львом Троцким. Соответствующий пост появился в Telegram-канале политика.

«Навальный идет по проторенной дорожке. Чтобы понять, кто он и зачем — давайте разберемся с Лениным, со Свердловым, с Троцким, Бухариным, Зиновьевым, Каменевым! Пятая колонна вся была подготовлена там — за рубежом», — написал он.

Жириновский подчеркнул, что перечисленные им революционеры работали на немецкие и американские деньги. «Точно также мы сейчас считаем, сколько в Германии потратили на Навального», — добавил лидер ЛДПР.

В августе 2020 года Навальный впал в кому — ему стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Оппозиционера сначала госпитализировали в больницу в Омске, а спустя два дня, 22 августа, доставили в немецкую клинику, врачи которой заявили об отравлении россиянина веществом из группы «Новичок». Российские медики следов ядов не обнаружили. В конце сентября, когда Навальный находился в берлинской клинике «Шарите», его тайно посетила канцлер Германии Ангела Меркель. После выписки из клиники россиянин проходил реабилитацию.

Навальный вернулся в Россию 17 января. Его задержали в аэропорту Шереметьево за нарушение условий соблюдения испытательного срока по делу «Ив Роше». В начале февраля суд заменил Навальному условный срок на реальный.

В декабре 2014 года Навальный был приговорен к 3 годам 6 месяцам лишения свободы условно со штрафом в 500 тысяч рублей по обвинению в совершении мошеннических действий и легализации денежных средств, приобретенных преступным путем (по делу «Ив Роше»). Его брат Олег получил тот же срок, но реальный.

Россия

По материалам: lenta.ru
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