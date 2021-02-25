Звезда «Матильды» рассказала об использовании ее лица в детском порно

Вадим Карасев

Мара УилсонФото: Jerod Harris / Getty Images

Американская актриса Мара Уилсон, в детстве ставшая кинозвездой благодаря ролям в фильмах «Матильда» и «Миссис Даутфайр», пожаловалась на то, что пресса и поклонники подвергли ее сексуализации в раннем возрасте. Ее слова передает BBC News.

Артистка рассказала, как ее лицо при помощи фотошопа помещали в детскую порнографию, когда ей было 11 лет. Уилсон отметила, что это заставило ее отказаться от продолжения кинокарьеры в подростковом возрасте. «Меня уже и так сексуализировали, и я ненавидела это», — призналась она.

Уилсон подчеркнула, что в фильмах специально «никогда не появлялась в чем-то более откровенном, чем платье до колен» — ее родители считали, что так она будет в безопасности. «Но это не сработало. С шестилетнего возраста люди спрашивали меня в интервью, есть ли у меня возлюбленный. Репортеры интересовались, кто, на мой взгляд, самый сексуальный актер, и расспрашивали о задержании Хью Гранта с проституткой», — вспомнила она.

«Было мило, когда 10-летние слали мне письма с признаниями в любви. Но это также делали 50-летние мужчины. Мне еще 12 не было, а мои изображения уже висели на футфетиш-сайтах, меня помещали в детскую порнографию при помощи фотошопа. Каждый раз мне было очень стыдно», — отметила артистка. Она обратила внимание на то, что, несмотря на борьбу Голливуда с домогательствами в индустрии, в обществе и в прессе с домогательствами ничего не делается.

В августе актриса Наталия Дайер возмутилась сексуализацей своих юных коллег по сериалу «Очень странные дела». Звезда телешоу Милли Бобби Браун призналась, что ее сексуализировали с 12 лет.

Мара Уилсон также снялась в таких фильмах, как «Чудо на 34-й улице» и «Томас и волшебная железная дорога».