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3 главных тренда предстоящей весны: самые смелые идеи для твоего потрясного образа

3 главных тренда предстоящей весны: самые смелые идеи для твоего потрясного образа

Больше диких принтов в пижамном стиле! Дерзко, ярко и сочно!

Начинаем просыпаться от зимней стужи и поднимать себе настроение уникальными запоминающимися дизайнами.

Чем именно хорош данный лук? Вам не придется в спешке подбирать элементы одежды, образ уже полноценен и изящен. Даже если у вас есть лишь 5 минут на сборы перед важным мероприятием… Вуаля! Вы станете самой яркой звездочкой на селфи.

Брюки и блуза с анималистичным змеиным принтом Zara

Элегантный и женственный оверсайз. Такое бывает?!

Еще как! Если никогда не экспериментировали с данным стилем, приглядитесь к куртке из структурной ткани от H&M. Потрясающая эксклюзивная модель с большим воротником и спущенными рукавами содержит также 2 больших кармана спереди и скрытые боковые карманы. Удобно, практично и, что самое главное, позволит превратить любой ваш лук в произведение искусства!

Куртка из фактурной ткани

Строгий стиль — скучно? Только если это не GUCCI. Образ, который сразит наповал!

Пиджак и юбка из экологичного органического денима темно-синего цвета. Изюминка данной коллекции — отделка из коричневой кожи в сочетании со 100% хлопком. Какая сегодня ты? Игривая, задумчивая или страстная? Образ точно подчеркнет твою сексуальность!

Из новых коллекций GUCCI 2021
Шоу-бизнес

По материалам: popcake.tv
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