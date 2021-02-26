3 главных тренда предстоящей весны: самые смелые идеи для твоего потрясного образа

Лидия Мартынова

Больше диких принтов в пижамном стиле! Дерзко, ярко и сочно!

Начинаем просыпаться от зимней стужи и поднимать себе настроение уникальными запоминающимися дизайнами.

Чем именно хорош данный лук? Вам не придется в спешке подбирать элементы одежды, образ уже полноценен и изящен. Даже если у вас есть лишь 5 минут на сборы перед важным мероприятием… Вуаля! Вы станете самой яркой звездочкой на селфи.

Элегантный и женственный оверсайз. Такое бывает?!

Брюки и блуза с анималистичным змеиным принтом Zara

Еще как! Если никогда не экспериментировали с данным стилем, приглядитесь к куртке из структурной ткани от H&M. Потрясающая эксклюзивная модель с большим воротником и спущенными рукавами содержит также 2 больших кармана спереди и скрытые боковые карманы. Удобно, практично и, что самое главное, позволит превратить любой ваш лук в произведение искусства!

Строгий стиль — скучно? Только если это не GUCCI. Образ, который сразит наповал!

Куртка из фактурной ткани

Пиджак и юбка из экологичного органического денима темно-синего цвета. Изюминка данной коллекции — отделка из коричневой кожи в сочетании со 100% хлопком. Какая сегодня ты? Игривая, задумчивая или страстная? Образ точно подчеркнет твою сексуальность!

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