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Amnesty International объяснила отказ считать Навального «узником совести»

Amnesty International объяснила отказ считать Навального «узником совести»Алексей НавальныйФото: Павел Бедняков / РИА Новости

Международная правозащитная организация Amnesty International объяснила отказ считать «узником совести» Алексея Навального (учредитель Фонда борьбы с коррупцией, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента). Соответствующее заявление опубликовано на сайте организации.

В нем говорится, что правозащитники провели тщательный анализ доказательной базы и пришли к выводу, что «ошиблись в первоначальном определении». «Принимая это решение, мы сосредоточились исключительно на обстоятельствах, связанных с несправедливым арестом и задержанием Навального, и придали недостаточный вес некоторым из его предыдущих комментариев, которые, насколько известно Amnesty, не были публично отвергнуты. Мы пришли к выводу, что некоторые из них достигли порога пропаганды ненависти, что расходится с нашим определением "узника совести", и приняли внутреннее решение воздержаться от использования этого термина в будущем», — заявили в Amnesty International.

25 февраля пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) сообщили, что провели видеоконференцию с представителями Amnesty International от имени Леонида Волкова, возглавляющего сеть региональных штабов Навального. Собеседники пранкеров заявили, что решение наделить российского оппозиционера статусом «узника совести» в конце января, вероятно, было поспешным и принесло «больше вреда, чем пользы».

О том, что Amnesty International отказалась считать Навального «узником совести», стало известно 23 февраля. В письме организации говорилось, что россиянин «выступал за насилие и дискриминацию и не отказался от этих высказываний».

Amnesty International признала Навального узником совести в 2012 году. Также организация присвоила ему такой статус после задержания в аэропорту Шереметьево 17 января 2021 года.

2 февраля Симоновский суд Москвы заменил Навальному условный срок на реальный за нарушение условий соблюдения испытательного срока по делу «Ив Роше». УФСИН попросило назначить ему наказание в виде лишения свободы в колонии сроком на 3,5 года. Навального обвинили в 60 нарушениях общественного порядка после условного приговора. В колонии он, согласно решению Мосгорсуда от 20 февраля, пробудет 2,5 года.

В мире

По материалам: lenta.ru
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