Австрийский суд постановил выдать России экс-чиновника Минкультуры, обвиняемого в хищениях

Вадим Карасев

Высший земельный суд Вены постановил экстрадировать в Россию бывшего главу департамента управления имуществом и инвестиционной политики Минкультуры Бориса Мазо. На родине его обвиняют в хищении государственных денег с их последующим отмыванием.

Помимо России, о выдаче Мазо просит также и Испания — предполагается, что там он покупал дорогую недвижимость за деньги, полученные незаконным путем. Адвокаты Мазо просили никуда его не экстрадировать из-за "критического состояния здоровья".

Как сообщает "Интерфакс", Мадрид в итоге получил отказ. Бывшего чиновника, по всей видимости, в ближайшее время выдадут России, где он предстанет перед судом по делу о хищении сотен миллионов рублей, выделенных на Эрмитаж.

Борис Мазо уже был осужден в 2017 году за хищение 164 млн рублей, тогда его освободили от наказания из-за отбытия срока во время следствия. В 2019 году его вновь задержали в Испании.