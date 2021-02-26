Байден отменил введенный Трампом частичный запрет иммиграции

Алексей Вольцев

Президент США Джо Байден отменил очередной указ своего предшественника в Белом доме Дональда Трампа, касающийся ограничений на въезд в страну ряда категорий иностранцев, сообщила пресс-служба американского лидера.

В апреле 2020 года Трамп подписал документ, согласно которому в США не могли попасть иностранцы, которые представляли риск для американского рынка труда в период распространения пандемии коронавируса.

Впоследствии администрация республиканца два раз продлевала действие иммиграционных ограничений.

сообщало, какие значимые указы Трампа отменил Байден.