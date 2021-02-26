Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Украина » Баканов пообещал экспертизу аудиозаписи Медведчука-Суркова

Баканов пообещал экспертизу аудиозаписи Медведчука-Суркова

Баканов пообещал экспертизу аудиозаписи Медведчука-Суркова

СБУ проверит аудиозапись разговора, состоявшегося якобы между экс-помощником президента РФ Владиславом Сурковым и украинским политиком Виктором Медведчуком в 2014 году.

Как сообщают в =AZVpkOC-YNxai_oXg4NdPSzdbFXe5bHlcB0S-6St3iTmzuGx8LQTdz7PmAk0FziVtt_fnWY_B6K2xYhiKtkw6MvIm9asK3lJVTPGHLmsOIXs_OhGl7qPDg5PJDeqfs-5eK1ELOA2af0_15-5lgsv1UwS&__tn__=%2CO%2CP-R]Службе безопасности Украины, об этом заявил глава спецслужбы Иван Баканов. По его словам, аудиозапись приобщена к уголовному производству.

«Сейчас эта запись не является надлежащим доказательством по делу. Следователями будут проведены определенные процессуальные действия, в том числе — экспертизы», — отметил Иван Баканов.

Он добавил, что в данный момент не может разглашать дальнейшие шаги по этой записи, но как только это станет возможным, вся информация будет официально обнародована.

Напомним, что во время вышеупомянутого разговора обсуждались поставки электроэнергии в захваченный Россией Крым и обмен пленными на Донбассе. Сурков называл боевиков «нашими подопечными» и обещал посодействовать с обменом.

Ранее председатель парламентского Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич заявлял, что обнародованный разговор содержит все признаки ст. 111 Уголовного кодекса (Госизмена).

Фото со странички СБУ в социальных сетях.

Украина

По материалам: fakty.ua
Заказать крауд

Последние новости

Умер герой мема «Ты втираешь мне какую-то дичь»
Умер герой мема «Ты втираешь мне какую-то дичь»
В ГД прокомментировали сообщения о награде ФБР за сведения о россиянине
В ГД прокомментировали сообщения о награде ФБР за сведения о
Toyota отзывает более трех тысяч автомобилей в России
Toyota отзывает более трех тысяч автомобилей в России
Памятник Невскому лидирует в голосовании по Лубянке
Памятник Невскому лидирует в голосовании по Лубянке
Кремль отреагировал на авиаудары США по Сирии
Кремль отреагировал на авиаудары США по Сирии
Лукашенко обвинил белорусских спортсменов в лишении страны ЧМ по хоккею
Лукашенко обвинил белорусских спортсменов в лишении страны ЧМ по
ФБР предложило 250 тысяч долларов за связанного с Украиной россиянина
ФБР предложило 250 тысяч долларов за связанного с Украиной россиянина
Британскую полицию уличили в необъяснимой жестокости к чернокожим
Британскую полицию уличили в необъяснимой жестокости к чернокожим
Россия осудила авиаудар США по Сирии
Россия осудила авиаудар США по Сирии
Захарова заявила, что Запад отвергает неудобные вопросы по Навальному
Захарова заявила, что Запад отвергает неудобные вопросы по Навальному
За что Шуга терпеть не может Тэхёна?!
За что Шуга терпеть не может Тэхёна?!
3 главных тренда предстоящей весны: самые смелые идеи для твоего потрясного образа
3 главных тренда предстоящей весны: самые смелые идеи для твоего

Топ на сегодня

В Пензе объяснили обращение школы в полицию из-за постов ученицы
В Пензе объяснили обращение школы в полицию из-за постов ученицы
Политолог рассказал об ожиданиях от послания Федеральному собранию
Политолог рассказал об ожиданиях от послания Федеральному собранию
Президент Армении обратился к силовикам, политикам и гражданам
Президент Армении обратился к силовикам, политикам и гражданам
Правящая фракция Армении обвинила военных в безответственности
Правящая фракция Армении обвинила военных в безответственности
Глава Евросовета назвал срок утверждения новых санкций против России
Глава Евросовета назвал срок утверждения новых санкций против России

Еще по теме

Причастные к убийству Шеремета могли сотрудничать с СБУ
Власти Украины не нашли следов вмешательства России в выборы
В Раде возбудились из-за слитого в сеть разговора Медведчука с Сурковым
В Украине появилась новая политическая сила