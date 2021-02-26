Британскую полицию уличили в необъяснимой жестокости к чернокожим

Вадим Карасев

Фото: Globallookpress.com

Британская полиция проявляет непропорциональную жестокость к чернокожим и другим этническим меньшинствам: их чаще обыскивают и жестко задерживают. Хотя стражей порядка уличили в этом уже очень давно, понятных причин для такой ситуации и путей ее исправления до сих пор не удается найти, сообщает Sky News со ссылкой на доклад Королевской инспекции полицейской, пожарной и спасательной службы (HMICFRS).

«Спустя 35 лет после введения уличных обысков никто так и не смог понять эффект, который они производят. (...) Непропорциональность [по отношению к меньшинствам] сохраняется, и никто не дал этому удовлетворительного объяснения», — говорится в докладе.

Там же приводятся данные за два прошедших года: вероятность подвергнуться обыску на улице для небелых жителей Великобритании в четыре раза выше, чем для белых. Чернокожим приходится хуже всего: против них применяют силу при задержании в 5,7 раза чаще, чем против белых, и в 9 раз чаще используют электрошокеры.

Ранее в феврале сообщалось, что авиакомпанию Allegiant Air обвинили в расизме, после того как на одном из рейсов экипаж самолета отстранил от полета группу чернокожих подростков: они отказывались надеть медицинские маски.