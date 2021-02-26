Чернышенко назначили главой Координационного центра правительства

Анастасия Иванова

Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил вице-премьера Дмитрия Чернышенко руководителем Координационного центра правительства, сообщает пресс-служба кабмина.

"Координационный центр правительства, создаваемый для оперативного разрешения штатных и нештатных ситуаций, а также для поддержки реализации приоритетных стратегических задач и проектов, возглавит вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Его кандидатуру в этой должности утвердил председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.