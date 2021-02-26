Дипломат раскрыл подробности возвращения из Северной Кореи на дрезине
Российские пограничники совершенно не удивились появлению дипломатов, которые вернулись из Северной Кореи на дрезине. Такими деталями необычного возвращения на родину поделился третий секретарь посольства Владислав Сорокин, который и толкал груженную тележку, передает корреспондент «Ленты.ру».
Дипломат рассказал, что пограничники встретили их с такими лицами, будто каждый день видят такие тележки, однако это не так. «Очень тепло нас встретили, все вежливо и корректно», — рассказал журналистам Сорокин. Он добавил, что пограничники приняли ставшую теперь знаменитой тележку на хранение и помогли все из нее выгрузить. От границы до Владивостока сотрудники российского посольства забрал специальный автобус, который выделили власти Приморского края.
По словам дипломата, саму дрезину изготовили специалисты совместного российско-корейском предприятия «Расонконтранса», расположенном недалеко от границы. «Украшения, то, что красным бархатом были обиты сидения — это инициатива именно наших корейских друзей», — отметил Сорокин. По его словам, изготовление тележки заняло несколько дней.
Дипломат рассказал, что поездка на дрезине стала самым необычным путешествием в его жизни, но он готов его повторить, «если родина прикажет».
О «путешествии» дипломатов стало известно вечером 25 февраля. Россияне не смогли покинуть территорию соседней страны обычным путем, поскольку пассажирское сообщение между Россией и КНДР было прервано из-за пандемии коронавируса. В результате россияне добирались до приграничного района общественным транспортом, но пересечь разделяющую страны реку Туманная по железнодорожному мосту пришлось на несамоходной дрезине.