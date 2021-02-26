Европейская страна начала прививать граждан российской вакциной «Спутник V»

Вадим Карасев

Фото: Stevo Vasiljevic / REUTERS

В Сан-Марино началась вакцинация от коронавируса российским препаратом «Спутник V». Об этом агентству ТАСС сообщил секретарь по вопросам здравоохранения и социальной безопасности республики Роберто Чаватта.

По его словам, первые прививки будут сделаны местным врачам. Вакцинация будет проходить на добровольной основе. Чаватта уточнил, что граждане Италии не смогут получить препарат в Сан-Марино, они должны будут вакцинироваться в своем государстве.

Сан-Марино сперва заключило соглашение о поставке вакцин с Италией. Однако с 27 декабря, когда в 27 странах Евросоюза началась прививочная кампания, в республику не поступило ни одной одобренной в ЕС вакцины. Первые же дозы российского препарата были доставлены в Сан-Марино 23 февраля.

18 февраля власти Черногории получили первую партию «Спутник V». Две тысячи доз препарата лично передала премьер-министр Сербии Ана Брнабич. Она предположила, что препарат может быть применен для работников сферы здравоохранения, работающих «на переднем крае».

Ранее разработчики «Спутника V» предложили ускорить массовые поставки вакцины в ЕС, задействовав производственные мощности в Европе после того, как препарат будет одобрен Европейским агентством лекарственных средств (EMA).

«Спутник V» стал первой в мире зарегистрированной вакциной на основе аденовируса человека. В настоящее время разработка российских ученых входит в десятку лучших вакцин-кандидатов в списке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). В России прививочная кампания стартовала 5 декабря 2020 года.