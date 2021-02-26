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ФБР предложило 250 тысяч долларов за информацию о Пригожине

ФБР предложило 250 тысяч долларов за информацию о ПригожинеФото: Jim Bourg / Reuters

Федеральное бюро расследований США (ФБР) предложило награду в размере до 250 тысяч долларов за информацию о петербургском бизнесмене Евгении Пригожине. Соответствующее объявление размещено в разделе «Самые разыскиваемые» на сайте ведомства.

В сообщении спецслужбы утверждается, что Пригожин разыскивается за предполагаемую причастность к заговору против США с целью воспрепятствования работе Федеральной избирательной комиссии США. По версии ФБР, бизнесмен был главным спонсором «Агентства интернет-исследований» (IRA) и лично одобрил вмешательство структуры в американские выборы.

Кроме того, в официальном Twitter-аккаунте ФБР были опубликованы фотографии еще 12 россиян, которых также обвиняют в связях с деятельностью IRA. За данные о них предложено вознаграждение, однако более скромное — до 75 тысяч долларов.

Ранее стало известно, что ФБР предложило вознаграждение до 250 тысяч долларов за информацию о разыскиваемом россиянине Константине Килимнике. Указывается, что Килимник работал связующим звеном между украинскими и российскими бизнесменами и политиками и причастен к многомиллионной кампании лоббирования, запущенной украинским государством в США с нарушениями закона. Считается, что при этом он работает на российскую разведку.

В мире

По материалам: lenta.ru
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