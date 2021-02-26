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Глава Мордовии объяснил, почему уволил правительство региона

Глава Мордовии объяснил, почему уволил правительство региона
Врио главы Мордовии Артём Здунов заявил, что отправил региональное правительство в отставку, поскольку его председатель и некоторые министры "самоустранились" от решения проблем республики.

Ранее сообщалось, что Здунов объявил о том, что отправил правительство Мордовии в отставку на сессии госсобрания республики в пятницу.

"Констатирую, что председатель правительства, отдельные руководители профильных министерств фактически самоустранились от решения накопленных проблем. Правительство республики не имеет плана выхода из создавшегося положения. Поэтому мною принято решение об отставке правительства и соответствующий указ мною сегодня подписан", - заявил Здунов в ходе выступления, транслировавшегося на сайте госсобрания.

Он подчеркнул, что "система управления, которая выстроена в республике, уже не отвечает реалиям времени". Врио главы Мордовии отметил, что сейчас необходимо обновить управленческие кадры республики. "Я уверен, что кадровый конкурс позволит найти лидеров, управленцев, кто возглавит исполнительную власть в нашем регионе", - сказал он.

России Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий главы Мордовии Владимира Волкова и назначил Артема Здунова временно исполняющим обязанности 18 ноября 2020 года.
Политика

По материалам: ria.ru
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