Главный покупатель нефти в мире запасся сырьем под завязку

Вадим Карасев

Фото: Jason Lee / Reuters

Китай, являющийся главным мировым импортером нефти, закупился сырьем под завязку. В настоящее время китайские нефтехранилища заполнены топливом почти до предела. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Теперь перед второй экономикой мира стоит сложная задача найти дополнительные резервуары для хранения.

КНР в 2020 году стала первой жертвой пандемии коронавируса и первой же начала оправляться от кризиса. В 2020-м Пекин на фоне падения цен на нефть начал скупать дешевое сырье и заполнять им хранилища. В настоящее время объем топлива в резервах примерно равен объему 100 дней чистого импорта. Недавно запасы вырастали до 120 дней чистого импорта.