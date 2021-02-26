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ЯНАО участвует в реализации проекта «Цифровая образовательная среда»

ЯНАО участвует в реализации проекта «Цифровая образовательная среда»

Ямало-Ненецкий автономный округ принимает участие в реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда», который открывает новые возможности перед учащимися. Об этом рассказала начальник Отдела реализации национальных проектов Департамента образования ЯНАО Александра Предеина.

«Первое направление – это подключение школ округа к высокоскоростному интернету. Наш округ достаточно необычный: он отличается от других субъектов Федерации тем, что у нас есть много отдаленных поселков, где возникают сложности со связью. Сегодня каждая вторая школа в округе (68%) подключена к высокоскоростному интернету: в городе – 100 мегабит/c, в селе – 50 мегабит/c. Это позволяет работать с различными цифровыми ресурсами, вести электронный журнал, налаживать сетевое взаимодействие между школами региона, страны в целом», – отметила она.

Кроме того, в ЯНАО продолжается реализация регионального проекта «Один ученик – один компьютер».

Участие в федеральном проекте ЦОС позволило усилить работу в этом направлении: для 77 школ и четырех коллежей были приобретены комплекты ноутбуков для учеников, учителей, интерактивные панели, принтеры. 

«Всего школ в округе 128, поэтому сегодня мы можем утверждать, что большая часть из них оборудована современной техникой», – прокомментировала Александра Предеина.

Она уточнила, что в 2021 году будет развиваться цифровая инфраструктура школ: новое оборудование позволит организовывать аудио- и видеотрансляции из класса в класс, а также строить внутришкольные сети с помощью серверов, точек доступа Wi-Fi.  

Педагоги региона используют цифровые образовательные платформы, они постоянно проходят курсы повышения квалификации.

Полную версию интервью с Александрой Предеиной читайте на сайте Федерального института цифровой трансформации образования (ФИЦТО).


 
Публикация подготовлена пресс-службой ФИЦТО

 

Общество

По материалам: edu.ru
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