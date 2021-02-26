Эксперты объяснили, зачем иностранным IT-компаниям открывать офисы в России

Вадим Карасев

Общественная палата провела круглый стол "Диалог с цифровым гигантом": зачем открывать в России представительства иностранных ИТ-компаний", участники которого обсудили проблему регулирования деятельности зарубежных онлайн-платформ, работающих в России.

Ранее президент Владимир Путин поручил правительству к 1 августа подготовить предложения о дополнительном регулировании работы иностранных цифровых компаний в РФ. Дискуссию на эту тему провели отраслевые эксперты и представители онлайн-платформ, уже имеющих офисы на территории России.

Глава рабочей группы Общественной палаты РФ по законодательству в сфере интернет-технологий и цифровизации Вадим Виноградов пояснил, что появление представительства в России позволит выстраивать с иностранными компаниями конструктивный диалог на актуальные темы.

Необходимы действенные инструменты для того, чтобы правовые нормы исполнялись. В этом смысле такие представительства <...> очень важны, потому что это возможность вести диалог с иностранными IT-площадками и выстроить уважительное отношение к российскому правопорядку. В том числе [стоит] вопрос об уплате налогов. В этом смысле, мне кажется, есть о чем вести диалог. И важно его все-таки перевести в цивилизованное русло.

Председатель Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов заявил о принципиальном значении равных условий для всех игроков российской цифровой индустрии. Он привел данные, согласно которым на долю зарубежных онлайн-площадок приходится более 50% рынка онлайн-рекламы, общий объем которого в 2020 году составил в России 178 млрд рублей. При этом компании, не имеющие российского представительства, "всеми силами стараются уйти от налогов и не исполнять требования локальных законов", а их добросовестные конкуренты оказываются в гораздо менее выигрышной ситуации.

На сегодняшний день есть абсолютно четкий перекос по отношению к тем компаниям, которые имеют российские корни, зарегистрированы в российской юрисдикции и работают по российскому законодательству, и теми компаниями, которые не предоставляют фактуры по своим действиям, не платят налоги...Этот налоговый перекос создает совершенно такие жесткие, неравные конкурентные условия.

Он выразил уверенность, что это было бы "честно и справедливо", если бы иностранные компании, зарабатывающие на россиянах, платили налоги в российский бюджет.

Директор Центра компетенций по глобальной ИТ-кооперации Вадим Глущенко отметил, что в настоящее время множество стран столкнулись с проблемой актуализации законодательства в сфере интернета и ИТ. Введение новых норм, по его словам, всегда становится вызовом как для государства, так и для игроков рынка, потому нужно взвесить аргументы сторон и соблюсти баланс.

Председатель комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России (АЮР) Александр Журавлев выразил уверенность, что работа иностранных ИТ-компаний на территории нашей страны должна быть максимально упрощена. Например, их реальные представительства могут быть заменены виртуальными, а дочерним обществам зарубежного бизнеса могут быть предоставлены соответствующие льготы и господдержка.