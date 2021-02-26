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Кирилл Кяро показал квартиру в Москве

Кирилл Кяро показал квартиру в Москве

Актер живет на две страны: в России Кирилл Кяро работает, а в Эстонии находится его семья. Звезда «Пассажиров» занимает небольшую квартиру в центре Москвы.


В доме у Кяро царит творческий беспорядок. Гостиная и кухня объединены вместе, с дивана, который стоит в углу комнаты можно смотреть фильмы: специальный экран выдвигается поверх окна. «Я живу один, своих увез до пандемии в Эстонию. Сам тут вещи даже не разобрал», — признался Кирилл. 

На стенах висят различные картины, а также снимок дочери Кирилла. Он скучает по семье, хотя весну прошлого года проводил карантин с женой и ребенком. «Мне позвонила жена и сказала: «Если ты сейчас не вернешься, то мы разведемся». Я сажусь на сапсан, еду один в вагоне до Петербурга. Там договариваюсь с приятелем, и он везет меня на машине до Ивангорода. Перехожу границу пешком. И там в Нарве уже встречает меня на машине друг. Я пересекаю границу за полчаса до ее закрытия», — вспомнил Кяро.  

46-летний актер часто приглашает друзей к себе, когда у него появляется свободное время. к сожалению, пока что Кирилл не может полностью воссоединиться с близкими, которых очень любит. «Я достаточно поздно семью завел, дочка родилась недавно. А до этого я даже не мог представить, что у меня она будет. Ранее я не мог сказать, что могу что-то дать родным», — отметил Кирилл. 

Правда, смотреть фильмы со своим участием вместе с супругой Кяро не любит. По его словам, Юлия может нелестно высказываться о его игре. «Если я хочу посмотреть фильм со своим участием, то я буду смотреть его один, так как жена мой самый серьезный критик и может сильно испортить настроение», — подчеркнул Кяро в YouTube-шоу «Откройте, Давид!».



Шоу-бизнес

По материалам: starhit.ru
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