Кирилл Кяро показал квартиру в Москве

Лидия Мартынова

Актер живет на две страны: в России Кирилл Кяро работает, а в Эстонии находится его семья. Звезда «Пассажиров» занимает небольшую квартиру в центре Москвы.

В доме у Кяро царит творческий беспорядок. Гостиная и кухня объединены вместе, с дивана, который стоит в углу комнаты можно смотреть фильмы: специальный экран выдвигается поверх окна. «Я живу один, своих увез до пандемии в Эстонию. Сам тут вещи даже не разобрал», — признался Кирилл.

На стенах висят различные картины, а также снимок дочери Кирилла. Он скучает по семье, хотя весну прошлого года проводил карантин с женой и ребенком. «Мне позвонила жена и сказала: «Если ты сейчас не вернешься, то мы разведемся». Я сажусь на сапсан, еду один в вагоне до Петербурга. Там договариваюсь с приятелем, и он везет меня на машине до Ивангорода. Перехожу границу пешком. И там в Нарве уже встречает меня на машине друг. Я пересекаю границу за полчаса до ее закрытия», — вспомнил Кяро.

46-летний актер часто приглашает друзей к себе, когда у него появляется свободное время. к сожалению, пока что Кирилл не может полностью воссоединиться с близкими, которых очень любит. «Я достаточно поздно семью завел, дочка родилась недавно. А до этого я даже не мог представить, что у меня она будет. Ранее я не мог сказать, что могу что-то дать родным», — отметил Кирилл.

Правда, смотреть фильмы со своим участием вместе с супругой Кяро не любит. По его словам, Юлия может нелестно высказываться о его игре. «Если я хочу посмотреть фильм со своим участием, то я буду смотреть его один, так как жена мой самый серьезный критик и может сильно испортить настроение», — подчеркнул Кяро в YouTube-шоу «Откройте, Давид!».