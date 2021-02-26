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Киркоров рассказал, как чуть не потерял сознание на музыкальном конкурсе

Киркоров рассказал, как чуть не потерял сознание на музыкальном конкурсе
Филипп Киркоров, который станет одним из ста судей в третьем сезоне вокального шоу "Ну-ка, все вместе!" на "России", перед премьерой передачи рассказал, как однажды чуть не потерял сознание во время музыкального конкурса, сообщает пресс-служба телеканала.

Сидя на 12-метровой трибуне, где располагается жюри, артист вспомнил свое участие в телепрограмме "Шире круг". 16-летний исполнитель тогда так перенервничал, что ему стало дурно прямо на сцене.


"Честно скажу — мне в конкурсах никогда не везло. Может, потому, что я всегда очень волновался и это мешало. Потом с годами я поборол это чувство, оно перешло в ответственность — что несколько иное", — процитировали Киркорова в пресс-службе.

Певец уверен, что вести себя свободно на сцене можно только если "получаешь удовольствие от того, что делаешь".


"Когда очень стараешься, из кожи вон лезешь — у меня лично ничего не получается, а когда ты кайфуешь от того, что делаешь — то и сто, и десять раз по сто и тысяча раз по сто — они все твои", — уверен Киркоров.

В пресс-службе уточняют, в каждом выпуске шоу "Ну-ка, все вместе!" на сцену выходят восемь конкурсантов, а сотня оценивает их номера, но не баллами, а голосами. Чем больше членов жюри встанут на ноги, тем больше шансов у вокалиста выйти в финал и выиграть денежный приз.

Возглавляет сотню экспертов Сергей Лазарев, ведет шоу Николай Басков.

Премьера конкурса состоится 28 февраля в 17:45 на телеканале "Россия".

Шоу-бизнес

По материалам: ria.ru
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