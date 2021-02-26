Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Китайской экономике предсказали мировое господство

Китайской экономике предсказали мировое господствоФото:Thomas Pete / Reuters

К 2035 году экономика Китая может увеличиться вдвое и превзойти американскую. Мировое господство экономике КНР предсказали аналитики Bank of America, пишет CNBC.

Для удвоения ВВП потребуется средний ежегодный рост на 4,7 процента в течение 15 лет. Однако этого, по мнению некоторых экспертов, достичь будет трудно. Но глава отдела экономики Азии компании BofA Global Research Хелен Цяо считает, что ряд реформ помогут Китаю добиться цели.

По ее прогнозам, КНР не только удвоит свой ВВП, но и превзойдет США как крупнейшую экономику мира в период с 2027 по 2028 год. Рост экономики Китая в прошлом году составил 2,3 процента. Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует, что в этом год он будет на уровне 8,1 процента. Темпы роста в 2020 году оказались самыми низкими за последние 40 лет.

В 2020 году экономика США сократилась на 3,5 процента. МВФ заявил, что в этом году ВВП страны может вырасти на 5,1 процента. Экономисты назвал дальнейшую напряженность в отношениях между Вашингтоном и Пекином угрозой для экономического роста Китая.

У страны есть и другие серьезные проблемы. Превращение экономики Китая из промышленной в постиндустриальную потребует огромных расходов на переобучение рабочих. Об этом говорится в исследовании McKinsey&Co. Если этого не произойдет, то страна может столкнуться с новыми проблемами и с системной безработицей.

Экономика

По материалам: lenta.ru
Заказать крауд

Последние новости

Во «ВКонтакте» произошел сбой
Во «ВКонтакте» произошел сбой
Телеведущий осудил полных людей из-за прививок и потерял работу
Телеведущий осудил полных людей из-за прививок и потерял работу
Россиянка замерзла в буран насмерть по пути из такси к подъезду
Россиянка замерзла в буран насмерть по пути из такси к подъезду
Путин обсудил с канцлером Австрии поставку «Спутника V»
Путин обсудил с канцлером Австрии поставку «Спутника V»
Российский врач назвала нетипичные симптомы инфаркта
Российский врач назвала нетипичные симптомы инфаркта
Пушков отреагировал на заявление Байдена о Крыме
Пушков отреагировал на заявление Байдена о Крыме
Киркоров рассказал, как чуть не потерял сознание на музыкальном конкурсе
Киркоров рассказал, как чуть не потерял сознание на музыкальном
В Москве завершилась олимпиада «Мир вокруг – 2021»
В Москве завершилась олимпиада «Мир вокруг – 2021»
В Ивановской области откроют три детских технопарка «Кванториум»
В Ивановской области откроют три детских технопарка «Кванториум»
ЯНАО участвует в реализации проекта «Цифровая образовательная среда»
ЯНАО участвует в реализации проекта «Цифровая образовательная среда»
Российская компания задумала продать гигантский алмаз
Российская компания задумала продать гигантский алмаз
Главный покупатель нефти в мире запасся сырьем под завязку
Главный покупатель нефти в мире запасся сырьем под завязку

Топ на сегодня

Глава Евросовета назвал срок утверждения новых санкций против России
Глава Евросовета назвал срок утверждения новых санкций против России
Компания главы Twitter вложила десятки миллионов долларов в биткоин
Компания главы Twitter вложила десятки миллионов долларов в биткоин
Макрон объяснил необходимость сертификатов вакцинации в Евросоюзе
Макрон объяснил необходимость сертификатов вакцинации в Евросоюзе
Песков прокомментировал идею переноса выборов в Госдуму
Песков прокомментировал идею переноса выборов в Госдуму
В Германии назвали громадную ошибку Киева из-за «Северного потока-2»
В Германии назвали громадную ошибку Киева из-за «Северного потока-2»

Еще по теме

Мировой экономике предсказали худший год за десятилетие
России предсказали ухудшение экономики
МВФ прогнозирует спад экономики Азербайджана на 2,4% в 2016 году
Экономике России предсказали рост выше китайского