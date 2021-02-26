Кремль отреагировал на авиаудар США по Сирии

Вадим Карасев

Дмитрий ПесковФото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Кремль внимательно следит за ситуацией с нанесением США авиаудара по Сирии, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его реакцию приводит ТАСС в пятницу, 26 февраля.

«Очень внимательно мониторим ситуацию. Находимся в контакте с сирийскими коллегами», — сообщил Песков.

На вопрос о том, информировали ли власти США российских коллег об ударе, Песков напомнил, что контакты осуществляются по линии военных.

Ранее в пятницу Пентагон подтвердил удар американских военных по территории Сирии. Приказ об атаке отдал президент США Джо Байден.

Целью американских военных была инфраструктура ополчения, поддерживаемого Ираном. В ведомстве пояснили, что удары были ответом на недавние атаки против представителей США и коалиции в Ираке.