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Кремль отреагировал на авиаудары США по Сирии

Кремль отреагировал на авиаудары США по Сирии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал авиаудары Соединенных Штатов по Сирии. В Кремле "очень внимательно" отслеживают происходящее, заверил он.

По словам Пескова, Москва находится в постоянном конфликте с сирийскими коллегами. Он не стал отвечать на вопрос о том, видит ли в этом российская сторона риски для себя.

"Мы очень внимательно мониторим, естественно, ситуацию на месте... Находимся в постоянном контакте с сирийскими коллегами", – цитирует его ТАСС.

26 февраля США впервые при администрации Джо Байдена нанесли авиаудар по территории Сирии. В Вашингтоне сообщили, что атаку санкционировал лично президент. Целью стали объекты проиранских группировок, воюющих на стороне правительства Башара Асада, до этого они, как утверждают американцы, из-за их нападений на объекты в Сирии пострадали не менее 5 граждан Штатов.

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По материалам: uposters.ru
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