Кремль прокомментировал возвращение дипломатов из Северной Кореи на дрезине

Вадим Карасев

Дмитрий ПесковФото: пресс-служба Администрации президента РФ

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал возвращение российских дипломатов из Северной Кореи на дрезине. Его реакцию приводит РИА Новости в пятницу, 26 февраля.

«Дипломатическая служба терниста и сложна, она лишь кажется элегантной», — сказал он.

Ранее в пятницу официальный представитель МИД России Мария Захарова объяснила, что необычный способ передвижения был выбран из-за закрытого пассажирского сообщения с Пхеньяном. Она добавила, что вопрос о том, почему дипломатических работников не обеспечили транспортом, стоит адресовать северокорейской стороне.

25 февраля стало известно, что российские дипломаты покинули Северную Корею на самодельной дрезине. В частности, таким образом они пересекли разделяющую страны реку Туманная по железнодорожному мосту. Главный «двигатель» этого транспортного средства — третий секретарь посольства Владислав Сорокин — толкал груженую тележку более километра.