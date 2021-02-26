Лукашенко обвинил белорусских спортсменов в лишении страны ЧМ по хоккею

Вадим Карасев

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусские спортсмены виноваты в лишении страны права проведения чемпионата мира по хоккею 2021 года. По его словам, некоторые атлеты, воспитанные отечественными тренерами, сами выпрашивали соответствующие санкции.

"Они получили свои 30 сребреников. Но это мы все переживем. Не думаю, что мы здесь что-то катастрофически потеряли. Скажу одно: на предательстве Родины счастья не построишь", - передает слова Лукашенко ТАСС.

Глава государства отметил, речь идет о тех, кто перестал заниматься спортом на профессиональном уровне. Большинство оставшихся спортсменов - настоящие патриоты. Они отдают весь свой талант, силу и энергию для победы во имя Белоруссии.

В середине января Международная федерация хоккея (IIHF) лишила страну права проведения матчей чемпионата мира по хоккею. Причиной переноса соревнований назвали невозможность обеспечить безопасность всех его участников и болельщиков.



Ранее NEWSTES писал, что пост главы НОК Белоруссии вместо Лукашенко занял Лукашенко.