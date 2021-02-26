Нарышкин: "Современные прорывы России в медицине стали возможны благодаря научной школе"

Вадим Карасев

Директор Службы внешней разведки РФ, председатель Российского исторического общества (РИО) Сергей Нарышкин в ходе круглого стола, посвященного российской эпидемиологии отметил влияние научной школы на современные достижения отечественной медицины.

"Специалисты согласятся со мной, что связь времен в этой области крайне важна. Без развития научной школы, своего рода фундамента, ни о каких прорывах в сфере практических знаний в области создания вакцин не может идти и речи. Лишь немногие страны, в число которых входит и Россия, обладают необходимым потенциалом для создания собственных международно признанных вакцин от ранее неизвестных заболеваний", — сказал он.

Нарышкин напомнил участникам круглого стола, что история российского лидерства в области вакцинирования берет свое начало в эпоху Екатерины II.

"Именно по ее инициативе была развернута просветительская кампания, направленная на распространение знаний среди широких слоев населения о пользе прививки от оспы", — подчеркнул он.

Глава РИО добавил, что значительным вкладом в развитие мировой науки послужили передовые для своего времени вакцины от холеры и чумы, разработанные в начале XX века Владимиром Хавкиным. Он подчеркнул, что наработки советских врачей легли в основу расширенной программы иммунизации Всемирной организации здравоохранения, не утратившей своего значения до сих пор.

Нарышкин напомнил, что в 2015 году Национальный центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи зарегистрировал две вакцины против лихорадки Эбола, охватившей страны Западной Африки, а в 2020 году — вакцину от COVID-19.