«Он просто несчастный»: Ян Гэ раскрыла подробности романа с актером сериала «Папины дочки»

Влада Некрасова

Финалистка «Голоса» долгое время скрывала имя бывшего возлюбленного. О романе артистки не знали и ее коллеги по «Гоголь-центру». Оказалось, что звезда была страстно влюблена в Александра Горчилина, которому даже посвятила свой режиссерский дебют «Ню». По словам Ян Гэ, отношения были яркими, но крайне болезненными.

Недавно Александр Горчилин стал гостем шоу «Вечерний Ургант» и преподнес ведущему экзотичное блюдо — куриные крылья в кока-коле. Артист признался, что узнал рецепт от одной из экс-возлюбленных, которой оказалась Ян Гэ. Финалистка «Голоса» возмутилась холодной репликой в свой адрес, ведь молодой человек оставил ее в сердце глубокий след. «Нельзя было сказать «любимой бывшей» вместо «одной из»?! Как будто у него было много девушек в жизни», — негодовала брюнетка.

Гэ призналась, что их отношения закончились давно, однако сохранить дружескую связь им не удалось. «Мы пять лет не общаемся, но работаем в одном театре, — откровенничала девушка. — Это насколько любовь была несчастной, что мы пять лет после расставания не общаемся! Мы играем в одном спектакле, в котором он стоит на коленях и просит, чтобы я стала его женой, а при этом мы не здороваемся. Он был большой любовью в моей жизни. Собственно, мой фильм «Ню» про него».

При этом артистка добавила, что их роман был просто обречен на провал, несмотря на силу чувств: «Мне кажется, мы не могли быть вместе, потому очень похожи. Мы оба сумасшедшие и это невозможно. Должен быть какой-то баланс. Мне нужен спокойный человек, а ему — какая-то няня. У него никого нет. Он просто несчастный. Когда мы расстались, он сказал, что всегда будет жить один».

Сама финалистка «Голоса» наслаждается отношениями с парнем по имени Мариус, которого она встретила в Германии. «Я его люблю. Это первая любовь за последние годы. Я не могу ссориться с ним. Я «драма квин», хочу иногда что-то устроить, а с ним это сделать невозможно. Он говорит: «Я тебя люблю. Я тебя жду, понимаю, что ты устала…». Как можно на него дальше орать? Он мне звонит каждый день!» — хвасталась Ян Гэ.

Звезда отметила, что возлюбленный не занимается творчеством, и это ее несказанно радует. «Слава Богу, он не актер, не режиссер и никак не касается художественной части. Он так фигово поет! Так не танцует!» — говорила она в YouTube-шоу «Петя любит выпить»