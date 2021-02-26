Памфилова прокомментировала идею переноса выборов в Госдуму

Алексей Вольцев

Председатель ЦИК Элла Памфилова призвала прекратить все спекуляции о возможном переносе выборов в Госдуму на более ранний срок.

"Я уже сказала сегодня, что до 20 июня президент должен издать указ. Куда переносить? Кто к этому готов? Если говорить о том, что раньше 19 сентября, я считаю, что речи об этом идти не может", — сказала она на встрече с политологами.

Памфилова добавила, что ЦИК после опубликования президентского указа должен будет в течение десяти дней решить, как будет проходить процесс голосования.

Председатель комиссии также подчеркнула, что процесс скоро будет запущен, поэтому технически перенести выборы на более ранний срок уже невозможно, "нецелесообразно, да и смысла нет".

Единый день голосования в 2021 году запланирован на 19 сентября, в этом году должны пройти выборы в Госдуму.