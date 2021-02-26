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Памятник Невскому лидирует в голосовании по Лубянке

Памятник Невскому лидирует в голосовании по Лубянке

Более 250 тысяч жителей столицы уже приняли участие в голосовании за установку монумента на Лубянке. По данным портала "Активный Гражданин" в опросе лидирует Александр Невский.

На 10 часов 26 февраля в выборе поучаствовали 247 799 человек, более 129 тысяч москвичей проголосовали за памятник Александру Невскому (52%), за памятник Дзержинскому более 118 тысяч (48%).

В столице проходит опрос, в котором горожане должны выбрать, чей памятник будет установлен на Лубянской площади - князя Александра Невского или революционера Феликса Дзержинского. Голосование проводится Общественной палатой Москвы на сайте телеканала "Москва 24" и на портале "Активный гражданин". Отдать свой голос за понравившийся вариант можно будет до 5 марта включительно.

Ранее NEWSTES писал, что за установку статуи Александра Невского высказался научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков. Его поддержал в этом представитель РПЦ - Владимир Легойда.

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По материалам: uposters.ru
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