Памятник Невскому лидирует в голосовании по Лубянке

Вадим Карасев

Более 250 тысяч жителей столицы уже приняли участие в голосовании за установку монумента на Лубянке. По данным портала "Активный Гражданин" в опросе лидирует Александр Невский.

На 10 часов 26 февраля в выборе поучаствовали 247 799 человек, более 129 тысяч москвичей проголосовали за памятник Александру Невскому (52%), за памятник Дзержинскому более 118 тысяч (48%).



В столице проходит опрос, в котором горожане должны выбрать, чей памятник будет установлен на Лубянской площади - князя Александра Невского или революционера Феликса Дзержинского. Голосование проводится Общественной палатой Москвы на сайте телеканала "Москва 24" и на портале "Активный гражданин". Отдать свой голос за понравившийся вариант можно будет до 5 марта включительно.

Ранее NEWSTES писал, что за установку статуи Александра Невского высказался научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков. Его поддержал в этом представитель РПЦ - Владимир Легойда.