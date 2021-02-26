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Пашинян назвал заявление Генштаба попыткой военного переворота

Пашинян назвал заявление Генштаба попыткой военного переворота
Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал заявление генштаба с требованием отставки главы правительства и камбина попыткой военного переворота.

Ранее генштаб вооруженных сил Армении потребовал отставки Пашиняна и предостерег его от применения силы против своего народа.

"Заявление генерального штаба считаю попыткой военного переворота. Всех наших сторонников прямо сейчас приглашаю на Площадь Республики. Скоро обращусь к обществу в прямом эфире", - написал Пашинян в Facebook.

Политика

По материалам: ria.ru
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