Пашинян назвал заявление Генштаба попыткой военного переворота

Алексей Вольцев

Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал заявление генштаба с требованием отставки главы правительства и камбина попыткой военного переворота.

Ранее генштаб вооруженных сил Армении потребовал отставки Пашиняна и предостерег его от применения силы против своего народа.

"Заявление генерального штаба считаю попыткой военного переворота. Всех наших сторонников прямо сейчас приглашаю на Площадь Республики. Скоро обращусь к обществу в прямом эфире", - написал Пашинян в Facebook.