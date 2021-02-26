Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Пентагон подтвердил удар США по Сирии

Пентагон подтвердил удар США по СирииФото: ALEXANDER DRAGO / Reuters

Пентагон подтвердил удар американских военных по территории Сирии. Его целью была инфраструктура ополчения, поддерживаемого Ираном, передает РИА Новости со ссылкой на заявление представителя ведомства Джона Кирби.

В результате атаки уничтожены несколько зданий на границе, которые использовались проиранскими группировками. По мнению Пентагона, удар стал «пропорциональным» ответом на нападения на американские и коалиционные войска в Ираке. «Эта операция посылает ясный сигнал: президент Байден будет защищать военнослужащих США и коалиции», — сказал Кирби.

Подчеркивается, что удар проводился вместе с дипломатическими мерами и направлен на деэскалацию ситуации в Ираке и восточной Сирии.

Ранее о том, что президент США Джо Байден приказал нанести удар по территории Сирии, сообщило издание Politico. После полученного приказа военные обстреляли здание, связанное с проиранским ополчением.

В мире

По материалам: lenta.ru
Заказать крауд

Последние новости

СМИ: Дэвид Финчер создаст триллер для Netflix
СМИ: Дэвид Финчер создаст триллер для Netflix
В Совфеде отметили важность обновления декларации ООН о невмешательстве
В Совфеде отметили важность обновления декларации ООН о
Осталось добавить красный платок и маузер: «слуга народа» шокировала дресс-кодом в Раде
Осталось добавить красный платок и маузер: «слуга народа» шокировала
Рокфеллер забрал гобелен с картиной Пикассо из ООН
Рокфеллер забрал гобелен с картиной Пикассо из ООН
Звезда "Ворониных" раскрыла зарплаты российских актеров
Звезда "Ворониных" раскрыла зарплаты российских актеров
«Он просто несчастный»: Ян Гэ раскрыла подробности романа с актером сериала «Папины дочки»
«Он просто несчастный»: Ян Гэ раскрыла подробности романа с актером
Кирилл Кяро показал квартиру в Москве
Кирилл Кяро показал квартиру в Москве
Прооперированный Бари Алибасов – сыну: «Спасибо, что подложил под меня девушку!»
Прооперированный Бари Алибасов – сыну: «Спасибо, что подложил под
В Крыму назвали глупыми заявления ЕС по статусу полуострова
В Крыму назвали глупыми заявления ЕС по статусу полуострова
"Просто занесла Меладзе денег": сотрудник продюсерского центра рассказал СМИ, как Полина Гагарина ушла от продюсера
"Просто занесла Меладзе денег": сотрудник продюсерского центра
Австрийский суд постановил выдать России экс-чиновника Минкультуры, обвиняемого в хищениях
Австрийский суд постановил выдать России экс-чиновника Минкультуры,
Эксперты объяснили, зачем иностранным IT-компаниям открывать офисы в России
Эксперты объяснили, зачем иностранным IT-компаниям открывать офисы в

Топ на сегодня

Пашинян призвал укрепить сотрудничество с Россией в сфере безопасности
Пашинян призвал укрепить сотрудничество с Россией в сфере безопасности
Лукашенко предрек Белоруссии непростой год
Лукашенко предрек Белоруссии непростой год
В Черногории ждут прибытия первой партии "Спутника V" из России
В Черногории ждут прибытия первой партии "Спутника V" из России
"Единственно правильный путь". Эксперт об ультиматуме Мадуро
"Единственно правильный путь". Эксперт об ультиматуме Мадуро
«Родители заворачивали детей в матрацы и скидывали вниз». Ужасы и неразгаданные тайны пожара в гостинице «Россия»
«Родители заворачивали детей в матрацы и скидывали вниз». Ужасы и

Еще по теме

Пентагон назвал цель удара США по Сирии
Пентагон опроверг атаку по позициям сирийской армии
Войска Сирии намерены нанести разрушительный удар по террористам в Алеппо
Пентагон озвучил численность американского контингента в Сирии