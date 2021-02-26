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Пресс-секретарь Белого дома запуталась и не смогла выговорить название Минздрава

Пресс-секретарь Белого дома запуталась и не смогла выговорить название МинздраваДжен ПсакиФото: JONATHAN ERNST / Reuters

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки запуталась и не смогла выговорить название Минздрава. Об этом сообщает РИА Новости.

Псаки, отвечая на вопрос журналистки во время пресс-конференции, попыталась произнести полное название Министерства здравоохранения и социальных служб США (Health and Human Services). Ни с первого, ни со второго раза представитель Белого дома не смогла четко выговорить наименование ведомства, вместо этого она извинилась и использовала аббревиатуру.

Ранее сообщалось, что Псаки «потеряла мысль» во время обвинений в адрес России. Пресс-секретарь перечисляла различные нападки в сторону Москвы, однако вынуждена была остановиться. «Я тут теряю мысль», — пояснила она. Во время своего выступления Псаки также назвала генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга генсеком ООН, а госсекретаря США Энтони Блинкена — президентом.

В мире

По материалам: lenta.ru
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