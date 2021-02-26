Прооперированный Бари Алибасов – сыну: «Спасибо, что подложил под меня девушку!»

Лидия Мартынова

Недавно скандальный шоумен пережил операцию ноге и сейчас проходит восстановление. Бари Алибасов благодарит сына за то, что тот оказал ему неоценимую поддержку. В этот сложный для себя период Бари Каримович умудряется еще и шутить.

Не так давно Алибасов покинул Москву и теперь проживает в Калининграде, в квартире сына. Здесь Бари-младший сделал все для комфортного пребывания звездного папы и позаботился о том, чтобы его здоровьем занялись хорошие специалисты.

«Мой сыночек, спасибо тебе за твоих друзей, которые просто великолепно провели мне операцию на ноге, изящно и тонко. Даже боли нет. Сынок, я тебя полюбил еще больше, чем раньше. А еще я полюбил девушку, которую ты под меня подложил», — отметил Бари Каримович.

Как объяснил «NewsTes.ruу» Алибасов-младший, под девушкой его отец имел в виду медика, которая помогает продюсеру восстанавливаться после хирургического вмешательства. «Папа выздоравливает и мечтает больше не думать о Шукшиной. Теперь влюбился в реабилитолога, а она замужем», — поделился наследник шоумена.

Сейчас Алибасову-младшему приходится очень нелегко: ему надо не только поставить папу на ноги, но и привести в порядок его психику — с недавних пор Бари Каримович страдает от потери памяти.

«К Бари Каримовичу будет приставлена охрана, также через друзей нашли профессионального реабилитолога — женщина проживает в Донецке, но уже срочно вылетела в Калининград к ВИП-пациенту. В последнее время Бари-младшего многие безосновательно обвиняли в том, что он не уделял внимание отцу. Но, как видим, это не так! И Бари Алибасов-младший, и его семья отдают все силы, чтобы вылечить отца», — подчеркивал ранее адвокат Бари-младшего, Александр Бенхин.