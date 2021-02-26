"Просто занесла Меладзе денег": сотрудник продюсерского центра рассказал СМИ, как Полина Гагарина ушла от продюсера

Вадим Карасев

Сотрудник одного продюсерского центра рассказал журналистам "Комсомольской правды", как Полина Гагарина в свое время прекратила сотрудничество с популярным композитором Константином Меладзе.

По словам инсайдера, многие звезды пытаются уйти от продюсеров в свободное плавание до истечения контракта, не отрабатывая необходимые 5–10 лет.

"Но, если артист разрывает договор, на него ложится неустойка плюс возмещение всех расходов продюсеру: это может быть и 100, и 300, и 500 миллионов рублей. Приходится договариваться, чтобы отпустили с миром, как, например, сделал Егор Крид с Black Star и Полина Гагарина с Константином Меладзе", — рассказал сотрудник неназванного продюсерского центра.

Как отмечает источник, артистам не стоит обольщаться, поскольку все обычно имеет свою цену.

"По моим данным, Гагарина просто занесла Меладзе денег, чтобы уйти с его хитами. Продюсеры часто идут на уступки и делают скидки на отступные, если не хотят скандала", — цитирует издание сотрудника продюсерского центра.

Сама Полина Гагарина пару лет назад рассказывала о своем расставании с Константином Меладзе в Youtube-шоу Ирины Шихман "А поговорить?".

После него сотрудничество с любым продюсером не имеет смысла. Я перестала работать с Константином не по своей воле. Я безумно благодарна за песни, я восхищаюсь им, он гениален. Он сам сказал мне, что на этом — все.

По словам Полины Гагариной, она тяжело переживала из-за своего творческого разрыва с известным продюсером и впала в депрессию.

Мы уехали в Таиланд, я проплакала весь отдых с мужем, но вернулась, и меня пригласили на "Евровидение", а потом петь для фильма "Битва за Севастополь". Это последняя песня, аранжировку к которой написал Константин, и можно и не говорить, какой эффект она произвела.

Как писал NEWSTES, ранее экс-супруг Полины Гагариной прорекламировал свои фотокурсы, выложив ее снимок без трусов.