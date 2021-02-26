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Пушков назвал условие начала развала НАТО

Пушков назвал условие начала развала НАТО
НАТО начнет разваливаться, если откажется от концепции "российской угрозы", заявил сенатор Алексей Пушков в Telegram.

Парламентарий отметил, что альянс не отвечает ни на один из реальных вызовов, с которыми столкнулся западный мир, таких как терроризм или пандемия коронавирусной инфекции, но при этом НАТО борется с выдуманными и чисто гипотетическими угрозами.


"На деле с распадом СССР и восточного блока, с точки зрения обороны, НАТО потеряла свой "raison d'etre" — то есть cмысл существования. <…> Поэтому Байдену и Столтенбергу и нужна "российская угроза": это практически единственная основа для существования НАТО и сохранения страгического контроля США над Европой. Без этой вымышленной угрозы альянс начнет рассыпаться", — написал Пушков.

Поэтому Байдену и Столтенбергу и нужна "российская угроза": это практически единственная основа для существования НАТО и сохранения страгического контроля США над Европой. Без этой вымышленной угрозы альянс начнет рассыпаться", — написал Пушков.">

Заявления о "российской угрозе" периодически звучат из уст западных политиков. В Москве неоднократно подчеркивали, что Россия никогда не будет нападать на какую-либо из стран НАТО, а Запад просто пользуется поводом, чтобы разместить больше техники и батальонов близ российских границ. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе.

Россия

По материалам: ria.ru
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