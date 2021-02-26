Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Путин обсудил с канцлером Австрии поставку «Спутника V»

Путин обсудил с канцлером Австрии поставку «Спутника V»

Путин обсудил с канцлером Австрии поставку «Спутника V»Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с канцлером Австрии Себастьяном Курцем возможности поставок в Австрию вакцины «Спутник V». Об этом сообщается на сайте Кремля в пятницу, 26 февраля.

Стороны обсудили также налаживание совместного производства «Спутника V». «В этой связи условлено о дальнейших плотных контактах по линии профильных ведомств двух стран», — говорится в сообщении.

Беседа состоялась по инициативе австрийской стороны.

Ранее в пятницу стало известно, что во Вьетнаме разрешили применение «Спутника V» в экстренных случаях. Ханой введет переговоры с Москвой о поставке 60 миллионов доз российского препарата.

18 февраля власти Черногории получили первые две тысячи доз «Спутника V». Предполагается, что в первую очередь российскую прививку получат работники сферы здравоохранения.

«Спутник V» стал первой в мире зарегистрированной вакциной против коронавируса на основе аденовируса человека. В настоящее время разработка российских ученых входит в десятку лучших вакцин-кандидатов в списке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). В России прививочная кампания продолжается с 5 декабря прошлого года. Первыми прививка была доступна гражданам из групп риска, в частности медикам, позднее она стала доступна всем желающим.

Россия

По материалам: lenta.ru
Заказать крауд

Последние новости

Во «ВКонтакте» произошел сбой
Во «ВКонтакте» произошел сбой
Телеведущий осудил полных людей из-за прививок и потерял работу
Телеведущий осудил полных людей из-за прививок и потерял работу
Россиянка замерзла в буран насмерть по пути из такси к подъезду
Россиянка замерзла в буран насмерть по пути из такси к подъезду
Путин обсудил с канцлером Австрии поставку «Спутника V»
Путин обсудил с канцлером Австрии поставку «Спутника V»
Российский врач назвала нетипичные симптомы инфаркта
Российский врач назвала нетипичные симптомы инфаркта
Пушков отреагировал на заявление Байдена о Крыме
Пушков отреагировал на заявление Байдена о Крыме
Киркоров рассказал, как чуть не потерял сознание на музыкальном конкурсе
Киркоров рассказал, как чуть не потерял сознание на музыкальном
В Москве завершилась олимпиада «Мир вокруг – 2021»
В Москве завершилась олимпиада «Мир вокруг – 2021»
В Ивановской области откроют три детских технопарка «Кванториум»
В Ивановской области откроют три детских технопарка «Кванториум»
ЯНАО участвует в реализации проекта «Цифровая образовательная среда»
ЯНАО участвует в реализации проекта «Цифровая образовательная среда»
Российская компания задумала продать гигантский алмаз
Российская компания задумала продать гигантский алмаз
Главный покупатель нефти в мире запасся сырьем под завязку
Главный покупатель нефти в мире запасся сырьем под завязку

Топ на сегодня

Глава Евросовета назвал срок утверждения новых санкций против России
Глава Евросовета назвал срок утверждения новых санкций против России
Компания главы Twitter вложила десятки миллионов долларов в биткоин
Компания главы Twitter вложила десятки миллионов долларов в биткоин
Макрон объяснил необходимость сертификатов вакцинации в Евросоюзе
Макрон объяснил необходимость сертификатов вакцинации в Евросоюзе
Песков прокомментировал идею переноса выборов в Госдуму
Песков прокомментировал идею переноса выборов в Госдуму
В Германии назвали громадную ошибку Киева из-за «Северного потока-2»
В Германии назвали громадную ошибку Киева из-за «Северного потока-2»

Еще по теме

В Черногории ждут прибытия первой партии "Спутника V" из России
Во Вьетнаме одобрили применение российской вакцины «Спутник V»
Европейская страна начала прививать граждан российской вакциной «Спутник V»
Разработчики «Спутника V» предложили ускорить начало поставок в ЕС