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Рокфеллер забрал гобелен с картиной Пикассо из ООН

Рокфеллер забрал гобелен с картиной Пикассо из ООНФото: Shannon Stapleton / Reuters

Нельсон Рокфеллер-младший забрал гобелен «Герника», сделанный по картине художника Пабло Пикассо, из штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке. Об этом сообщил представитель генерального секретаря организации Стефан Дюжаррик, передает РИА Новости.

Отмечается, что Рокфеллер-младший является владельцем гобелена, и недавно уведомил ООН о намерении забрать его. «Мы благодарим семью Рокфеллеров, которые одолжили нам это легендарное произведение более чем на 35 лет», — сказал Дюжаррик.

Гобелен «Герника» был создан в 1955 году по заказу Нельсона Рокфеллера-старшего с оригинала картины Пикассо под руководством самого художника. С 1985 года он размещался на стене у входа в зал заседаний Совета безопасности ООН.

Сама картина получила название в честь города в Стране Басков, который подвергся бомбардировке во время гражданской войны в Испании. Ее оригинал находится в Национальном музее в Мадриде.

Шоу-бизнес

По материалам: lenta.ru
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