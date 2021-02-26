Россия и Сьерра-Леоне подписали заявление о неразмещении оружия в космосе

Анастасия Иванова

Россия и Сьерра-Леоне подписали совместное заявление о неразмещении первыми оружия в космосе, сообщил журналистам пресс-секретарь постпредства РФ при ООН Федор Стржижовский.

"Сегодня Россия и Сьерра-Леоне подписали совместное заявление о неразмещении первыми оружия в космосе. Церемония прошла в постоянном представительстве России при ООН в Нью-Йорке", - сказал Стржижовский.

По его словам, сделан очередной важный шаг на пути предотвращения одной из наиболее опасных угроз современности — гонки вооружений в космосе. "Убеждены, что он будет по достоинству оценен международным сообществом", - указал Стржижовский.

Он отметил, что совместные заявления о неразмещении первыми оружия в космосе — это единственная на сегодняшний день мера транспарентности и доверия в этой области.

"Она способствует обеспечению равной и неделимой безопасности для всех, а также повышению предсказуемости и устойчивости деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства в мирных целях", - добавил он.