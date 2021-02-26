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"Россия не Австралия". Чем закончится противостояние с Facebook

"Россия не Австралия". Чем закончится противостояние с Facebook
Канада и Австралия объявили войну Facebook, обязав соцсеть делиться доходами от рекламы. Марк Цукерберг вызов принял, но пострадали пользователи. Больше недели они не могут читать новости местных изданий через соцсеть. Противостояние интернет-компаний с Канберрой, как выяснило РИА Новости, внезапно затронуло и Россию.
Канадская формула

"Оттава в авангарде битвы против Facebook и Google. Мы не отступим, даже если технологические гиганты заблокируют весь контент. Канада пойдет дальше Австралии", — пообещал министр наследия Канады Стивен Гильбо, курирующий разработку закона о взаимодействии новостных интернет-агрегаторов с местными издателями.


Законодатели создадут так называемую канадскую формулу — свод юридических положений, обязывающий интернет-гиганты платить "справедливую цену" за размещение публикаций локальных СМИ. Гильбо пояснил: канадские журналисты давно бьют тревогу и жалуются на падение доходов из-за действий соцсетей и новостных агрегаторов.


"Если мы обяжем "большую двойку" — Facebook и Google — платить, то наши СМИ заработают дополнительно до 490 миллионов долларов. Обратная ситуация, особенно в условиях пандемии, чревата дальнейшим падением доходов и рабочих мест в медиасфере", — объяснил канадский министр.

Опыт Австралии, обязывающий Facebook и Google заключать сделки с новостными агентствами и отчислять им средства за контент, канадцы хотят взять за основу. Но, учитывая специфику местных СМИ, адаптируют "австралийский кейс" под себя.

Гильбо отметил и подход Франции к этой теме — более деликатный, в отличие от ультиматумов австралийских властей. Париж призывает "большую двойку" заранее договариваться с местными журналистами об использовании контента.

"Мы пока решаем, какая модель для нас лучше. Полагают, что скоро пять, десять, пятнадцать стран примут аналогичные правила. Пойдет ли Facebook на разрыв отношений с Германией или Францией так же легко, как с Австралией или Канадой?" — задался вопросом Гильбо.

Политика

По материалам: ria.ru
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