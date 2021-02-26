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Россиянка замерзла в буран насмерть по пути из такси к подъезду

Россиянка замерзла в буран насмерть по пути из такси к подъездуФото: Александр Кондратюк / Reuters

Жительница города Карталы в Челябинской области замерзла насмерть по пути из такси к подъезду во время бурана. Об этом сообщил глава Карталинского района Анатолий Вдовин, передает URA.RU.

По словам Вдовина, 23 февраля 66-летняя россиянка возвращалась домой с работы на такси. Из-за непогоды водитель не смог проехать к подъезду, женщине пришлось идти до него пешком, и она заблудилась.

«Была самая тяжелая ночь, когда о помощи просили 23 человека. 22 из них мы сумели спасти. Эта женщина также позвонила по экстренному номеру», — рассказал Вдовин. Он добавил, что россиянку попросили оставаться на месте, но уже через десять минут ее не смогли найти ни полиция, ни спасатели.

Тело погибшей нашли утром 24 февраля при расчистке дорог. Вдовин уточнил, что после того, как сама женщина позвонила в экстренные службы, туда же обратился таксист — он беспокоился, дошла ли его пассажирка до дома.

Как пишет URA.RU, с 23 по 26 февраля в регионе было объявлено экстренное предупреждение, 13 районов ввели режим ЧС. На данный момент в Карталинском районе открыты почти все дороги, их расчистка продолжается.

Россия

По материалам: lenta.ru
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