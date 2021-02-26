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Российская компания задумала продать гигантский алмаз

Российская компания задумала продать гигантский алмазФото: «Алроса»

Российская алмазодобывающая компания «Алроса» задумала продать гигантский алмаз на аукционе. Как сообщает Bloomberg, речь идет об одном из самых больших драгоценных камней, его вес — 242 карата, а стартовая цена — два миллиона долларов.

Алмаз можно будет увидеть в середине марта в офисе продаж в Дубае, итоги аукциона обещают объявить 22 марта. За последние десять лет «Алроса» выставила на аукцион «всего несколько алмазов весом более 200 каратов сопоставимого качества», поскольку они крайне редки.

Этот камень нашли в Нурбинском месторождении на Дальнем Востоке России более десяти лет назад. Кроме того, компания планирует продать на аукционе два драгоценных камня — 190,7 карата и 136,2 карата, а также другие более мелкие камни.

Самым крупным алмазом из когда-либо найденных остается 3106-каратный Куллинан, найденный в Южной Африке в 1905 году. На огранку полученных из него осколков ушло два года: всего было изготовлено 2 огромных, 7 крупных и 96 мелких бриллиантов. Среди больших алмазов, которые нашли относительно недавно, наиболее крупными были камень весом 1109 карат, обнаруженный в Ботсване в 2015 году, и алмаз весом 910 карат, добытый компанией в африканском королевстве Лесото три года назад.

Экономика

По материалам: lenta.ru
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