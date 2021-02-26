Российский врач назвала нетипичные симптомы инфаркта

Вадим Карасев

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Помимо острой боли в груди, резкого скачка давления и одышки у инфаркта есть нетипичные симптомы. О них рассказала российский врач-кардиолог Наталья Гаврилюк, передает «Пятый канал».

Человек может испытывать боль, но не в груди, а слева в шее и челюсти или же в левой руке. Обычно боли руки сопровождает и дискомфорт в грудной клетке, но иногда при остром инфаркте миокарда ноет только рука. «Описаны даже случаи, когда болел только левый мизинец», — сказала медик.

Кроме того, существует также и абдоминальный инфаркт — при нем боль ощущается в верхней части живота. Гаврилюк пояснила, что в таком состоянии пациенты чаще попадают к хирургам. «Если им вовремя делают ЭКГ и появляется в их судьбе кардиолог, который понимает, что это нетипичная форма инфаркта миокарда, все благополучно может закончиться», — добавила врач.

При аритмическом инфаркте на первом плане в клинической картине проявляется нарушение ритма и разные блокады — сердце не производит импульсы. Как уточнила Гаврилюк, при некоторых аритмиях пациент может потерять сознание, также есть риск наступления клинической смерти.

При остром нарушении мозгового кровообращения и также в нервной системе может возникнуть церебральный инфаркт, который сопровождается головокружениями, головными болями, потерей сознания и тошнотой. Инфаркт также может пройти бессимптомно — человек даже не узнает, что пережил приступ, и это выяснится позднее, например, на плановом осмотре у врача.

Гаврилюк указала, что нетипичные формы инфаркта тяжело диагностировать. Она рекомендовала заниматься профилактикой, особенно людям из групп риска: женщинам, а также тем, у кого есть сахарный диабет, нарушения нервной системы и ожирение. Для этого надо следить за уровнем сахара в крови, артериальным давлением, правильным весом, также стоит отказаться от вредных привычек.