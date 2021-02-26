Собянин предложил оставить Лубянскую площадь в нынешнем виде

Вадим Карасев

Мэр Москвы Сергей Собянин предложил оставить Лубянскую площадь без изменений. Он также попросил граждан, участвовавших в дискуссии о памятнике, согласиться с его решением.



"После двух дней голосования с небольшим отрывом побеждали сторонники Александра Невского, но все же очевидно, что общественное мнение разделилось примерно пополам. А само голосование все больше превращается в противостояние людей, придерживающихся разных взглядов. И это не очень хорошо", — заявил он.

Мэр признал, что различие мнений об исторических личностях и событиях неизбежно, однако памятники в городе должны не раскалывать, а объединять общество, отметил он.

"Хочу поблагодарить всех неравнодушных граждан, которые активно участвовали в этой дискуссии, и очень прошу их согласиться с этим решением. По правде говоря, у нас сегодня огромное количество более актуальных тем. А к этому вопросу мы наверняка еще вернемся и вместе примем правильное и разумное решение", - написал мэр.



