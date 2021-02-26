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Телеведущий осудил полных людей из-за прививок и потерял работу

Телеведущий осудил полных людей из-за прививок и потерял работуБлейк МаккойФото: страница Блейка Макка в Facebook

Телеведущий американского телеканала Fox 5 News Блейк Маккой (Blake McCoy) потерял работу после серии твитов, в которых он рассказал о негодовании от того, что полные люди получают прививку от коронавируса раньше остальных людей. Об этом сообщает The Independent.

«Меня раздражает, что тучные люди всех возрастов получают приоритетный доступ к вакцинам раньше основных работников. Когда большинство из них оставались дома в марте, апреле и мае, мы работали каждый день, а также каждый день подвергали риску себя и своих близких. Проведите вакцинацию всех основных сотрудников, а уже потом людей с ожирением», — выразил Маккой негативные эмоции на личной странице в Twitter. Так он осудил новость о том, что в 15 штатах США ожирение стало одним из условий для того, чтобы попасть на вакцинацию вне очереди.

Твиты журналиста вызвали бурное обсуждение в социальных сетях. Многие пользователи обвинили телеведущего в ненависти к людям, страдающим ожирением. Часть из комментаторов потребовала скорейшего увольнения Маккоя с работы — недовольные люди начали писать на электронную почту и звонить в офис Fox 5, чтобы пожаловаться на обидчика.

Спустя несколько часов журналист удалил все спорные твиты и принес извинения читателям. «Ранее я написал в Twitter нечто бесчувственное и оскорбительное. Я искренне сожалею о своих словах и хочу извиниться. Я удалил свой твит и прошу вас принять мои искренние извинения», — написал Маккой. Несмотря на это, телеведущего временно отстранили от работы «до выяснения всех обстоятельств».

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По материалам: lenta.ru
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