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Toyota отзывает более трех тысяч автомобилей в России

Toyota отзывает более трех тысяч автомобилей в России
"Тойота Мотор", официальный представитель изготовителя Toyota на российском рынке, отзывает 3428 автомобилей Toyota Hilux, Fortuner из-за возможного снижения эффективности тормозов, сообщается на сайте Росстандарта.

Отзыву подлежат автомобили, реализованные в период с 17 августа 2018 года по настоящее время.

"Причина отзыва транспортных средств: прочность поршня усилителя тормозов может быть снижена из-за особенностей его производства. В таком состоянии поршень может получить повреждение при резком торможении и, в худшем случае, тормозной путь автомобиля увеличится по причине снижения эффективности работы усилителя тормозов", - говорится в сообщении.

Уполномоченные представители изготовителя проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ, которые будут бесплатными для владельцев машин, указывает Росстандарт.


Отмечается, что на всех транспортных средствах будет выполнена проверка усилителя тормозов и, в случае необходимости, замена усилителя тормозов на новый, модернизированный.

Экономика

По материалам: ria.ru
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