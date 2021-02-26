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Украина планирует ввести санкции против близких к Лукашенко бизнесменов и чиновников

Украина планирует ввести санкции против близких к Лукашенко бизнесменов и чиновников

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил Министерству иностранных дел, Министерству экономики и Государственной пограничной службе рассмотреть вопрос о введении санкций в отношении белорусских чиновников и бизнесменов, близких к президенту страны Александру Лукашенко, написал депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

"На ваше обращение относительно возможности внесения на рассмотрение Совета нацбезопасности и обороны Украины предложений о применении санкций к белорусским лицам сообщаем, что МИД, Минэкономики и администрации Госпогранслужбы поручено рассмотреть данный вопрос", — говорится в ответе на депутатский запрос парламентария.

По словам Гончаренко, Европейский союз, Великобритания и США уже вводят ограничения против белорусских госслужащих и бизнесменов, приближенных к главе республики, а Украина своим молчанием, по сути, поддерживает режим Лукашенко. 

Он удивился отсутствию санкций против белорусского олигарха Николая Воробья, который владеет "ПрикарпатЗахидтрансом". Также не введено никаких ограничений против белорусских топ-чиновников, у которых есть активы и счета в Украине.

Депутат выразил надежду, что правительство, СНБО и другие ответственные органы рассмотрят этот вопрос и одобрят введение санкций в отношении близкого окружения Лукашенко.

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По материалам: uposters.ru
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